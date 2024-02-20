Россияне станут богаче. 1 млн за 3-го ребенка. Досрочный выход на пенсию: Поручения Путина

Президент России Владимир Путин дал ряд поручений правительству страны. «LiveNews24.Ru» собрал основные поручения главы государства: Кабмин должен заняться увеличением реальных доходов российских граждан.
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