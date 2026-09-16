Компания SpaceX тестирует систему глушения передачи информации со спутников

Передача через приемник. Или опять ООН кое кому не указ 7.6K 07:42 - 16/Сен/26 RomanSmirnov Еще типичная свежая история про развал наднациональных институтов.
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