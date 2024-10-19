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VK запустила программу грантовой поддержки для создателей видеоконтента

Любой пользователь «ВКонтакте» может претендовать на грант до 5 млн рублей. Для участия необходимо: подать заявку; иметь зарегистрированное юридическое лицо или статус ИП; вести открытое сообщество «ВКонтакте» с более чем тысячей подписчиков.

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