ВС РФ отразили атаку штурмовой группы ВСУ на Краснолиманском направлении

На Краснолиманском направлении подразделения группировки российских войск "Запад" при поддержке боевых самолетов и огня артиллерии отразили атаку штурмовой группы 5-й бригады национальной гвардии Украины.
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