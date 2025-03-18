Разработан подход, упрощающий 3D-печать пористых алюмосиликатных огнеупорных материалов

Исследование поддержано грантом РНФ, результаты опубликованы в журнале Ceramics International. Пористые муллитокорундовые огнеупоры широко применяются в качестве теплоизоляционных и конструкционных материалов для металлургических и стекловаренных печей.
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