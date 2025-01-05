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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Проспект «Баффало» Хелениус сделал 4 передачи в полуфинале МЧМ со Швецией. У финского форварда 0+7 в 5 играх на турнире

Форвард молодежной сборной Финляндии принял участие во всех голах команды в матче 1/2 финала молодежного чемпионата мира против Швеции (4:3 ОТ).

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