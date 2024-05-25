Представлена российская система автопилота, успешно протестированная на Lada Vesta

НАМИ представила российскую универсальную систему беспилотного транспорта NAMI Self-Driving System, которая, как утверждают создали, позволит обеспечить автоматизацию движения любого легкового, грузового или роботизированного транспорта.
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