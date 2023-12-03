В Свердловской области за ночь выпало до 10 сантиметров снега

В Свердловской области за ночь 3 декабря выпало до 10 сантиметров снега. Из-за обильного снегопада дорожные службы работают в усиленном режиме — 300 единиц техники вышли на уборку последствий разгула стихии.
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