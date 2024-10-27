Презентация выставки ´Тепло материнского сердца´ посвящённая неделе родительской любви.

Родители - не просто мама с папой, родители - начало жизни и счастливое детство, походы в зоопарки и прогулки по улочкам, новые игрушки и вкусные оладушки, добрые песни и крепкие объятия, радостные моменты и слова поддержки в трудную минуту.
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