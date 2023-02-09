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Главный арбитр КХЛ о видеоповторах на кубах арен: «Это инициатива судей. Не ждем серьезных происшествий»

Главный арбитр КХЛ высказался о введении видеоповторов на кубах арен лиги. – Почему в этом сезоне разрешили на стадионах повторы удалений и моментов, связанных с запросами тренеров? – Это была инициатива судей.

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