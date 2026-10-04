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Аргентинские власти разрешили покупать гражданство страны за 350 тысяч долларов

Аргентинские власти разрешили покупать гражданство страны за 350 тысяч долларов

Приём заявок по инвестиционной программе начнётся уже в этом году.4 октября. /MEDIA TALK/. Приём заявок по инвестиционной программе начнётся уже в этом году.

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