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Царьград

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Агроном Викулов объяснил, как избавить картофель от жуков

Агроном Викулов объяснил, как избавить картофель от жуков

Агроном Владимир Викулов рассказал, как колорадский жук угрожает картофельным урожаям в России. Он поделился методами борьбы с вредителями и подчеркнул важность регулярного мониторинга.

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