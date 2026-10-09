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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тюкавин раскритиковал поле в Казани перед матчем с «Рубином»: «Ужасное, на нем даже травы нет. Надеюсь, они его подготовят»

Форвард «Динамо» Константин Тюкавин выразил недовольство качеством поля на «Ак Барс Арене» в Казани.  В воскресенье бело-голубые сыграют на этом стадионе против «Рубина» в 10-м туре Альфа-Банк РПЛ.

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