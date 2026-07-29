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В Москве стартовала выставка, посвященная казачеству в Крыму

От покорения Крыма и войны 1812-го года до Великой Отечественной и референдума 2014-го. Славной истории Черноморского казачьего войска и возрождению казачества в Крыму посвящена мультимедийная экспозиция, которая открылась в Москве.

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