В Москве стартовала выставка, посвященная казачеству в Крыму

От покорения Крыма и войны 1812-го года до Великой Отечественной и референдума 2014-го. Славной истории Черноморского казачьего войска и возрождению казачества в Крыму посвящена мультимедийная экспозиция, которая открылась в Москве.
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