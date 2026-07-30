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Орлов об игре за «Каролину»: «Я потерял себя, уверенность. Это не зависело от команды или тренера – только мое внутреннее состояние. В «Сан-Хосе» стал получать удовольствие»

35-летний защитник Дмитрий Орлов поделился мнением об игре за « Каролину ». Россиянин выступал за клуб с 2023 по 2025 год.

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