Постпред РФ Ульянов назвал блокирующие переговоры о восстановлении СВПД страны

Неудача переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы связана с недостаточными усилиями со стороны «евротройки» (Франция, Германия, Великобритания) и США, сообщил «Известиям» постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.