Большинство людей, интересующихся событиями в соседней стране, обратили внимание, что несколько последних наших доставок имели качественно другой смысл, чем это было раньше.
Россия меняет тактику. Что это значит?
Комментарии
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Владимир Козлов
Сомневаюсь, что разместить именно базы будет для НАТО и США, большой проблемой. Для начала могут ввести временный контингент, а затем и закрепиться.
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20 час.
ИГ
Ирина Галивец
А раньше нельзя было так сделать? Почему только отвечаем и не упреждаем?
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17 час.
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