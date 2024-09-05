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Мнимые сделки и взятки «Гранели»: зять Назарова занёс куда нужно?

Мнимые сделки и взятки «Гранели»: зять Назарова занёс куда нужно?

Продолжаем разбирать пакет документов, поступивших в редакцию УтроNews - служебных записок с эмблемой «Гранели», адресованных президенту ГК - зятю премьер-министра Башкирии Андрея Назарова Ильшату Нигматуллину, ранее ставшему фигурантом уголовного дела о даче взяток.

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