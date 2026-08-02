США готовят "кувалду" против России. Осторожно: рикошет будет болезненным

Вашингтон — Законопроект о санкциях против России, предложенный покойным сенатором Линдси Грэмом*, столкнулся с трудностями в Конгрессе: демократы и часть республиканцев встревожены новыми торговыми полномочиями, которыми он наделит президента Дональда Трампа.