США готовят "кувалду" против России. Осторожно: рикошет будет болезненным

Вашингтон — Законопроект о санкциях против России, предложенный покойным сенатором Линдси Грэмом*, столкнулся с трудностями в Конгрессе: демократы и часть республиканцев встревожены новыми торговыми полномочиями, которыми он наделит президента Дональда Трампа.
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