Принц обвинил главу ФИФА в шантаже

Президент Футбольной ассоциации Иордании (JFA) принц Али бин Аль-Хусейн на своей странице в социальной сети X обвинил главу Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино в шантаже на фоне разногласий вокруг поддержки его переизбрания.
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