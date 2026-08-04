Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

37 075 подписчиков

Принц обвинил главу ФИФА в шантаже

Принц обвинил главу ФИФА в шантаже

Президент Футбольной ассоциации Иордании (JFA) принц Али бин Аль-Хусейн на своей странице в социальной сети X обвинил главу Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино в шантаже на фоне разногласий вокруг поддержки его переизбрания.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии