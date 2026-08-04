Принц обвинил главу ФИФА в шантаже

Президент Футбольной ассоциации Иордании (JFA) принц Али бин Аль-Хусейн на своей странице в социальной сети X обвинил главу Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино в шантаже на фоне разногласий вокруг поддержки его переизбрания.