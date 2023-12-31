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Почти все жители новых регионов получили российские паспорта

Почти все жители новых регионов получили российские паспорта

Российские паспорта получили 90 процентов жителей новых регионов. Об этом сообщила 31 декабря официальный представитель МВД Ирина Волк в своих соцсетях, подводя итоги 2023 года в части предоставления госуслуг в сфере миграции.

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