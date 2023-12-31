Почти все жители новых регионов получили российские паспорта

Российские паспорта получили 90 процентов жителей новых регионов. Об этом сообщила 31 декабря официальный представитель МВД Ирина Волк в своих соцсетях, подводя итоги 2023 года в части предоставления госуслуг в сфере миграции.
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