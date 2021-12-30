РЕН ТВ Новости

194 460 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Михалев
    Зеленые это предлог, они созданы теми, кто сегодня зарабатывает на кризисе. Теперь хозяева-барыги  АЭС, имеют расходы...Политолог об оста...
  • Жумабек Дильтаев
    Что производит на экспорт Грузия? Вино и минеральную воду. А нужно-ли их вино и вода Европе? Нет. Вот и ответ.Как простые жител...
  • Виталий
    "Муж и Жена - одна сатана"...Что ещё непонятно Хохлам?Жена Зеленского р...

Эксперт назвал вероятные проблемы с обледенелыми авто во Владивостоке

Эксперт рабочей группы при правительстве РФ по регуляторной гильотине законодательства в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов рассказал РЕН ТВ, можно ли покупать обледенелые автомобили, которые доставили во Владивосток из Кореи.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх