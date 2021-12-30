Эксперт назвал вероятные проблемы с обледенелыми авто во Владивостоке

Эксперт рабочей группы при правительстве РФ по регуляторной гильотине законодательства в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов рассказал РЕН ТВ, можно ли покупать обледенелые автомобили, которые доставили во Владивосток из Кореи.