В этот осенний день состоялась торжественная церемония передачи Русской Америки Соединенным Штатам. Стоимость сделки составила 7,2 миллионов долларов или 11 миллионов царских рублей.
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