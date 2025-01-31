Космоплан Dream Chaser прошёл важные испытания в рамках подготовки к первому полё...

Космоплан Dream Chaser прошёл важные испытания в рамках подготовки к первому полёту на МКСВ рамках подготовки первого полёта на МКС с миссией по доставке хрупкой полезной нагрузки, космоплан Dream Chaser прошёл важные испытания.
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