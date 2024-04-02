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Царьград

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Индия признала: Отказ от Су-57 был ошибкой. Не обошлось без США

Индия признала: Отказ от Су-57 был ошибкой. Не обошлось без США

Индийские власти захотели сотрудничать с русскими в сфере авиастроения.В прошлом году стало известно, что Индия может вернуться в программу FGFA (Sukhoi/HAL Fifth Generation Fighter Aircraft), из которой довольно обидно вышла в 2018 году.

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Комментарии
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АС
Александр Сысоев
Значит индусы выходят из-под воздействия американского административного пресса и рекламы. Даже один американский эксперт сказал недавно, что США делали самолеты такими, чтобы они работали как часы, а  русские делали самолеты как танки: танки победили.
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16 час.
Анатолий
Да ни откуда они не выходят. Индусы дешёвки позорные. Они то сотрудничают с Россией, то рвут все договорённости. И в политическом и в экономическом плане партнёры из них никакие. Одно им название - дешёвки.
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15 час.
АС
Александр Сысоев
Согласен. Но в данный момент я имел ввиду только выход по вопросу приобретения самолетов Су-57, а не фундаментальную позицию Индии. Просто мы имеем дело с таким миром, какой есть. Последние несколько десятилетий Индия это качели между США и СССР (Россией) в зависимости от сиюминутной выгоды. И очень важно - и экономически и политически -,направить хотя бы временно эти качели в свою сторону. И никакого изменения в поведении Индии не будет до тех пор, пока мир не станет по-настоящему многополярным.
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14 час.

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