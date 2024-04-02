Индия признала: Отказ от Су-57 был ошибкой. Не обошлось без США

Значит индусы выходят из-под воздействия американского административного пресса и рекламы. Даже один американский эксперт сказал недавно, что США делали самолеты такими, чтобы они работали как часы, а русские делали самолеты как танки: танки победили.

Да ни откуда они не выходят. Индусы дешёвки позорные. Они то сотрудничают с Россией, то рвут все договорённости. И в политическом и в экономическом плане партнёры из них никакие. Одно им название - дешёвки.

АС

Александр Сысоев

Согласен. Но в данный момент я имел ввиду только выход по вопросу приобретения самолетов Су-57, а не фундаментальную позицию Индии. Просто мы имеем дело с таким миром, какой есть. Последние несколько десятилетий Индия это качели между США и СССР (Россией) в зависимости от сиюминутной выгоды. И очень важно - и экономически и политически -,направить хотя бы временно эти качели в свою сторону. И никакого изменения в поведении Индии не будет до тех пор, пока мир не станет по-настоящему многополярным.