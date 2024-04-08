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Спички - не игрушка

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Мы вам обязательно перезвоним

Мы вам обязательно перезвоним

.и пообещаем перезвонить.   С осени прошлого года Украина, которую поддерживает всё прогрессивное и цивилизованное человечество, которой пятьдесят стран шлют старую советскую военную технику и свои сердечки, ожидает, когда конгресс США наконец проголосует за выделение Киеву значительных денежных средств на ведение военных действий.

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