Власти Кении хотят направить 10 тысяч граждан для работы в России

Властями Кении будет направлено 10 тысяч граждан в нашу страну для трудоустройства.Официальный представитель Государственной палаты Кении Хусейн Мохамед рассказал о соглашениях по работе с Саудовской Аравией, Германией, Израилем, Сербией и Россией.
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