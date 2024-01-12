Власти Кении хотят направить 10 тысяч граждан для работы в России

Властями Кении будет направлено 10 тысяч граждан в нашу страну для трудоустройства.Официальный представитель Государственной палаты Кении Хусейн Мохамед рассказал о соглашениях по работе с Саудовской Аравией, Германией, Израилем, Сербией и Россией.