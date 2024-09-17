Куда сходить: интересные мероприятия 18 сентября в Крыму

МАСТЕР-КЛАСС Крымская научная библиотека им. Франко (Симферополь, Набережная имени 60-летия СССР, 29А) Мастер-класс в технике акварель «Воспоминания о лете» 6+ 18 сентября 13:00 На занятии гости изучат особенности акварели, познакомятся с основными техниками работы с красками, а также получат практические советы по работе под руководством опытных педагогов участники мероприятия создадут удивительные работы, наполненные светом и воздушностью.