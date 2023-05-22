Военное обозрение

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Украинская пропаганда «сбила» российский истребитель Су-35 на Херсонском направлении

Украинская пропаганда «сбила» российский истребитель Су-35 на Херсонском направлении

На Херсонском направлении продолжаются бои за контроль над островами в русле Днепра, ВСУ пытаются на них закрепиться, наши их выбивают.

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