Медвежий угол

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С этого дня начинается настоящая война. С бешенным псом не договариваются, его пристреливают

С этого дня начинается настоящая война. С бешенным псом не договариваются, его пристреливают

Юрий Кот Если ты мозахист, можешь сколько угодно пытаться уговорить бешенную собаку не кусаться, но рано или поздно тебе придётся её пристрелить.

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Комментарии
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Андрей Валерьевич
Пиндосы понимают только силу  !  Бить нужно аккуратно но точно . Они сейчас - ,,,берут на слабо,,,,
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3 час.
Андрей Валерьевич
P.S  Война  будет  она не избежна  ( пиндосы  развяжут  в Европе ) и  как всегда  будут  сидеть за океаном  .
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3 час.
ВS
Виктория SHATROVA
👍
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2 час.

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