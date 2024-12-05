Махачев − об анонсе реванша с Царукяном: «Второй раунд»

«Второй раунд», − прокомментировал анонс реванша с Арманом Царукяном чемпион UFC Ислам Махачев. Напомним, что бой между Махачевым и Царукяном возглавит турнир UFC 311, в 2019 году Ислам победил Армана в поединке на турнире в Санкт-Петербурге.