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Тревел-блогер объяснил, почему многие россияне отказываются отдыхать на Кавказе

Тревел-блогер объяснил, почему многие россияне отказываются отдыхать на Кавказе

Причина отказа многих россиян от отдыха на Кавказе связана с отсутствием сервиса. Об этом сообщил тревел-блогер на странице «Мой автодом» портала «Дзен».

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