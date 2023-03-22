Тревел-блогер объяснил, почему многие россияне отказываются отдыхать на Кавказе

Причина отказа многих россиян от отдыха на Кавказе связана с отсутствием сервиса. Об этом сообщил тревел-блогер на странице «Мой автодом» портала «Дзен».
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