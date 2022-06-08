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Почему Путин В.В не потопляем

Почему Путин В.В не потопляем

Доброго времени суток, друзья. А вы задумывались о том, почему наш президент, он же главнокомандующий, как появился на горизонте государства в 2000 году, так и остается? Предлагаю поговорить об этом.

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