В Крыму зафиксирован очередной факт нарушения прав сироты

В Крыму зафиксирован очередной факт нарушения жилищных прав сироты. Как передает корреспондент РИА «Новый День», к главе Следственного комитета России обратился 21-летний житель Крыма: в 2016 году, когда молодому человеку было 13 лет, умерла его мать, оставив в наследство 11-метровую долю в частном доме в Джанкое.