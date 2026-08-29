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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лав об Овечкине и Ковальчуке: «Я их фанат. Считаю себя везучим человеком, потому что поработал с такими звездами хоккея»

Главный тренер « Шанхая » Митч Лав высказался о том, что ему удалось поработать с Александром Овечкиным и Ильей Ковальчуком.

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