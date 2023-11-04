Праздник живота. На выставке в Москве покажут гастрономические достижения Алтая

Алтайский край окажется в центре внимания 19 ноября Международная выставка-форум "Россия", на которой регионы, в том числе Алтайский край, покажут свои достижения за последние 100 лет, откроется в Москве 4 ноября.
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