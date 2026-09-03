Новый бизнес в лизинге в I полугодии вырос на 5% после спада прошлого года

Новый бизнес в лизинге за первое полугодие 2026 года вырос на 5% год к году, до 853 млрд рублей, сообщило рейтинговое агентство «Эксперт РА» в обзоре рынка лизинга (есть у Frank Media).
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