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Что делает нас сознательными?

Что делает нас сознательными?

Как вы думаете, есть ли у гаджета, на котором вы сейчас читаете эту историю, ощущение того, "каково это" быть в гаджетом? А как насчет домашней собаки? Ощущает ли она, что она собака? Конечно же, она может хотеть вашего внимания, лаки или поиграть.

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