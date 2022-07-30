Что делает нас сознательными?

Как вы думаете, есть ли у гаджета, на котором вы сейчас читаете эту историю, ощущение того, "каково это" быть в гаджетом? А как насчет домашней собаки? Ощущает ли она, что она собака? Конечно же, она может хотеть вашего внимания, лаки или поиграть.