Руководители УМВД России по Архангельской области поздравили с наступающим праздником легендарного ветерана-фронтовика Сергея Николаевича Табанина

Сегодня заместитель начальника УМВД России по Архангельской области полковник полиции Александр Нечаев и начальник Управления по работе с личным составом полковник полиции Дмитрий Беляков поздравили с наступающим Днем Победы легендарного ветерана-фронтовика - почетного гражданина города Северодвинска Сергея Николаевича Табанина.
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