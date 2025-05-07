Руководители УМВД России по Архангельской области поздравили с наступающим праздником легендарного ветерана-фронтовика Сергея Николаевича Табанина

Сегодня заместитель начальника УМВД России по Архангельской области полковник полиции Александр Нечаев и начальник Управления по работе с личным составом полковник полиции Дмитрий Беляков поздравили с наступающим Днем Победы легендарного ветерана-фронтовика - почетного гражданина города Северодвинска Сергея Николаевича Табанина.