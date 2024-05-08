В Молдове может быть учрежден День предпринимателя

В Республике Молдова мог бы быть учрежден еще один профессиональный праздник – День предпринимателя. По мнению авторов проекта решения правительства, предложение об учреждении Дня предпринимателя появилось в результате обращений ряда профессиональных объединений.
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