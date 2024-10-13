Бивол: "У Бетербиева бетонные удары. Но большая часть пришлась в блок" 

Российский боксер молдавского происхождения Дмитрий Бивол считает, что, по его ощущениям, он нанес больше точных ударов в поединке с другим россиянином Артуром Бетербиевым, в бою за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе, в котором Бивол уступил решением большинства судей и лишился титула чемпиона мира по версии WBA.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии