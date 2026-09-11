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Спорт Уик-Энд

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Названо имя главного лихача российского спорта – её золотистый БМВ совершил 124 нарушения на 205 тысяч. Даже Дзюба гоняет скромнее

Названо имя главного лихача российского спорта – её золотистый БМВ совершил 124 нарушения на 205 тысяч. Даже Дзюба гоняет скромнее

Главным лихачом среди российских спортсменов в 2026 году оказалась Алина Загитова. Она заработала 124 штрафа на общую сумму 205 тысяч рублей за 8 месяцев, сообщает «Mash на спорте».

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