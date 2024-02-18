Специалисты подразделений МТО группировки войск «Восток» в полевых условиях непрерывно выполняют задачи на Южно-Донецком направлении

Специалисты прошли подготовку в военной школе поваров и вывели идеальную формулу буханки белого хлеба.
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