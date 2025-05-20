Беспилотник с беспилотниками: китайский «Цзютянь» готовится к испытаниям БПЛА "Цзютянь" на выставке Airshow China 2024.
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Беспилотник с беспилотниками: китайский «Цзютянь» готовится к испытаниям БПЛА "Цзютянь" на выставке Airshow China 2024.
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