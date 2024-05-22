Для восстановления лесов в Хабаровском крае выращивают 3,5 миллиона саженцев лиственницы

В Хабаровском крае активно ведутся работы по восстановлению лесов. Специалисты Хабаровского специализированного лесничества планируют вырастить более 3,5 миллионов саженцев даурской лиственницы в рамках регионального проекта по сохранению лесов национального проекта "Экология".