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Для восстановления лесов в Хабаровском крае выращивают 3,5 миллиона саженцев лиственницы

Для восстановления лесов в Хабаровском крае выращивают 3,5 миллиона саженцев лиственницы

В Хабаровском крае активно ведутся работы по восстановлению лесов. Специалисты Хабаровского специализированного лесничества планируют вырастить более 3,5 миллионов саженцев даурской лиственницы в рамках регионального проекта по сохранению лесов национального проекта "Экология".

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