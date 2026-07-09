Как безопасно купить жилье в 2026 году: факторы, на которые нужно обратить внимание

Юрист объясняет простыми словами фото: Kaderov Andrii/Shutterstock/Fotodom.ruКажется, сейчас не найдется тех, у кого какой-нибудь знакомый не столкнулся со «схемой Долиной» и теперь судится за квартиру, за которую отдал деньги.
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