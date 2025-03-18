Трэвис Каланик нацелился на сектор ИИ

На прошлой неделе на саммите Abundance Summit в Лос-Анджелесе предприниматель-миллиардер Трэвис Каланик дал собравшимся редкую возможность узнать о своем видении будущего своей новой компании CloudKitchens.
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