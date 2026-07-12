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Пол Пирс: «Если Леброн перейдет в «Сиксерс», то перестанет претендовать на звание величайшего»

Член Зала славы Пол Пирс считает, что если Леброн Джеймс перейдет в «Филадельфию», это навсегда исключит его из списка претендентов на звание величайшего баскетболиста в истории.

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