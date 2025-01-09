«Маленькая победа»: Регина Тодоренко откровенно рассказала о борьбе со сколиозом

Телеведущая поделилась снимками до и после Фото: соцсети Регины Тодоренко Регина Тодоренко поделилась в своем Телеграм-канале результатами многолетней борьбы со сколиозом, который она лечила годами, несмотря на боли и неблагоприятные прогнозы врачей.
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