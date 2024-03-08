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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Воронков забросил 17-ю шайбу в сезоне НХЛ. Он делит лидерство по голам среди новичков с Бедардом и Росси

Воронков забросил 17-ю шайбу в сезоне НХЛ. Он делит лидерство по голам среди новичков с Бедардом и Росси

Форвард «Коламбуса» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтоном» (4:2).  На счету россиянина 31 (17+14) очко в 57 играх в дебютном сезоне НХЛ при полезности «+7» и среднем времени на льду 13:14.

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